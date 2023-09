Flaggen der Europäischen Union wehen im Wind vor dem Europa-Gebäude in Brüssel. Eigentlich soll das Arbeiten im grenzüberschreitenden Verkehr in der EU einfach sein. Doch Orgelbauer Scheffler aus dem Kreis Oder-Spree in Brandenburg wird durch bürokratische Hürden ausgebremst. © Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa