Im Hebammenhaus am Hafen in Wendisch Rietz wird gerade die 15. Mutter in diesem Jahr darauf vorbereitet, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Anders als die meisten Frauen, die in Kliniken entbinden, wird sie hier von ein bis zwei Hebammen alleine betreut. Anett Thiele, Gründerin des Hebammenhauses un...