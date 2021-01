Paul aus Lübben ist ein typischer Teenager. Er spielt gern FIFA auf der Konsole. Und er mag Milchreis mit Apfelmus. Ein liebenswerter und hilfsbereiter Junge. So beschreiben die Eltern ihren Paul, den Sohn, um dessen Leben sie bangen. Und die Sorge um den Jungen wächst jeden Tag. Der 14-Jährige leidet an HLH, einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems. Nur ein passender Stammzellspender kann sein Leben retten. Bislang hat sich noch keiner gefunden. Knapp fünf Wochen sind seit der niederschmetternden Diagnose vergangen.

Es ist der zweite Dezembertag. Paul hustet und fiebert. Die vom Arzt verschriebenen Medikamente helfen nicht. Als eine Woche später das Fieberthermometer auf 40 Grad klettert, bringt Mama Sandra ihn in die Notaufnahme. „Als ich Pauls Augen gesehen habe, die ganz gelb waren, wusste ich, dass es keine normale Grippe ist“, erinnert sie sich.

Die Blutwerte von Paul sind miserabel, seine Leber ist vergrößert. Der Rettungswagen bringt ihn nach Cottbus in die Kinderklinik. Nach zahlreichen Untersuchungen, MRT, CT und einer Knochenmarkpunktion gibt es einen ersten Verdacht. Paul kommt auf die Onkologische Station. Und dann die schreckliche Gewissheit: Er ist an Hämophagozytischer Lymphohistiozytose (HLH) erkrankt. Eine sehr seltene, oft tödlich verlaufende Erkrankung des Immunsystems.

Die Nachricht ist für Paul, seine fünf Geschwister und Eltern der zweite schwere Schicksalsschlag, der sie unvermittelt trifft. Im Sommer vorigen Jahres hatten sie schon Gregor, den ältesten Bruder und Sohn, verloren.

Der 22-Jährige, der mit seiner Freundin in Potsdam lebte, war an einem Julitag abends wie immer ins Bett gegangen und am Morgen einfach nicht mehr aufgewacht. Später erfahren die Eltern, dass Gregor an einem unentdeckten Herzfehler litt.