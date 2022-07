Naturdrama vor genau 25 Jahren: Am 17. Juli 1997 erreichte die Flutwelle der Oder bei Ratzdorf im Landkreis Oder-Spree das Gebiet von Brandenburg. Zuvor hatten die Wassermassen in Polen und Tschechien bereits zahlreiche Menschenleben gefordert. In der Ziltendorfer Niederung zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt mussten mehrere Ortschaften evakuiert werden. Dies gelang kurz bevor sie infolge eines Deichbruchs bei Brieskow-Finkenheerd am 23. Juli 1997 tatsächlich überflutet wurden. © Foto: Wolfgang Kumm/dpa