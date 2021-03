Georg Friedrich Prinz von Preußen beim Exklusiv-Interview mit der MOZ in Potsdam. Der Ururenkel des letzten Kaisers Wilhelm II. wurde 1976 in Bremen geboren. Kurz nach seinem ersten Geburtstag verunglückte sein Vater während einer Reserveübung bei der Bundeswehr tödlich. Nach dem Tod seines Großvaters Louis Ferdinand 1994 wurde Georg Friedrich Chef des Hauses Preußen. Er gründete die „Kgl. Preußische Biermanufactur“ in Berlin und gibt als Berufsbezeichnung „Brauer“ an. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt