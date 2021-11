Hospitalisierung wird im Kampf gegen Corona zum bestimmenden Wert in Deutschland. Für die Hospitalisierung gibt es mehrere Begriffe: Hospitalisierungsinzidenz, Hospitalisierungsindex oder Hospitalisierungsrate. Überschreitet dieser Wert in einem einzelnen Bundesland wie Brandenburg bestimmte Grenzen, gelten dort schärfere Regeln. Sinkt dieser Wert wieder, können diese Verschärfungen aich wieder zurückgenommen werden. Das hat die Diewird im Kampf gegen Corona zum bestimmenden Wert in Deutschland. Für die Hospitalisierung gibt es mehrere Begriffe:. Überschreitet dieser Wert in einem einzelnen Bundesland wie Brandenburg bestimmte Grenzen, gelten dort schärfere Regeln. Sinkt dieser Wert wieder, können diese Verschärfungen aich wieder zurückgenommen werden. Das hat die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag, 18.11.2021, beschlossen.

Was ist die Hospitalisierungsinzidenz ?

? Wie hoch ist sie aktuell in Brandenburg ?

? Und welche Regeln sind damit verbunden?

sind damit verbunden? Alle Infos gibt es hier:

Was ist die Hospitalisierungsrate?

Lange Zeit war in der Pandemie die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Fallzahlen der bestimmende Wert, der auch in der öffentlichen Debatte weiter eine viel größere Rolle spielt als der Hospitalisierungsindex. Dieser wurde im Sommer mit der voranschreitenden Impfkampagne verstärkt in die Diskussion gebracht. Hintergrund war der Gedanke, dass bei einem immer größeren Anteil der Bevölkerung, der geimpft ist, die Inzidenz der Neuinfektionen an Aussagekraft verliere und die Hospitalisierungen die Lage besser abbilden.

Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht den Hospitalisierungsindex in seinen täglichen Corona-Berichten. Laut der Ausgabe vom Donnerstag liegt der Wert aktuell bei 5,30. Am Mittwoch waren es 5,15, am Donnerstag vergangener Woche 4,65.

Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wieviele Menschen je 100.000 Einwohner wegen Corona binnen sieben Tagen in einem Bundesland im Krankenhaus liegen - bei einem Wert von drei also drei Patienten an sieben Tagen je 100.000 Einwohner.

Hospitalisierungsrate: So hoch ist sie in Brandenburg und anderen Bundesländern am 18.11.2021

Brandenburg: 3,52

Berlin: 3

Baden-Württemberg: 5,68

Bayern: 8,65

Bremen: 4,41

Hessen: 4,8

Hamburg: 1,62

Mecklenburg-Vorpommern: 5,96

Niedersachsen: 2,32

Nordrhein-Westfalen: 4,08

Rheinland-Pfalz: 3,34

Schleswig-Holstein: 2,75

Saarland: 2,64

Sachsen: 4,14

Sachsen-Anhalt: 11,97

Thüringen: 18,54

Bundesweit: 5,3

2G oder 3G? – Welche Regeln gelten bei welcher Hospitalisierungsinzidenz?

Bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken sollen nach dem Willen von Bund und Ländern einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen greifen. Die Stufen sind: