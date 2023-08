In der vergangenen Woche teilte Polens Umweltministerin Anna Moskwa in einer Pressekonferenz mit, ihr Land lege Beschwerde bei der EU-Kommission gegen Deutschland ein, weil das Nachbarland 35.000 Tonnen illegal ausgeführten Mülls nicht zurücknehme, der auf polnischen Deponien lagere. In vielen de...