Die Fragen und Antworten entstammen einer Telefonaktion mit den Notaren der Notarkammer Brandenburg Jaqueline Maaß und Dr. Stephan Szalai.

Als Ehepaar besitzen wir eine Immobilie. Wir denken darüber nach, diese auf unseren Sohn zu übertragen. Dabei spielen mehrere Überlegungen eine Rolle und wir haben auch Bedenken. Sollte einer von uns pflegebedürftig in einem Heim untergebracht werden müssen und wir können dies nicht bezahlen, dann müsste ja das Haus verkauft werden. Folglich müsste der andere auch den angestammten Wohnraum verlassen. Da bestehen Ängste. Oder was wird, wenn die neuen Energiegesetze für neue Eigentümer eine Zwangssanierung vorsehen, was nicht bezahlbar wäre für unseren Sohn? Oder wenn es doch mit der Familie unseres Sohnes Streit gibt? Auch steuerlich müsste er sicher viel bezahlen? Was sollten wir tun?

Richtig oder falsch gibt es in Ihrem Fall, der übrigens mit all den Überlegungen und Bedenken gar nicht so selten ist, nicht. Die Entscheidung kann Ihnen niemand abnehmen. Ich kann als Notarin nur mögliche Wege aufzeigen. Wenn das Haus als Altersvorsorge für Sie gedacht ist, dann geben Sie diese finanzielle Vorausplanung mit einer Schenkung an den Sohn aus der Hand, denn das Haus gehört Ihnen dann nicht mehr, auch wenn Sie sich vertraglich ein lebenslanges Wohnrecht für beide Elternteile gesichert haben.

Bei einer Übertragung zu Lebzeiten könnte ein Rückforderungsrecht in den Vertrag aufgenommen werden, falls dem Sohn mal etwas passieren sollte. Dadurch hätten Sie für bestimmte Fälle das Recht, das Eigentum zurückzubekommen, falls jemand anders Eigentümer werden sollte, der Ihnen nicht passt. Natürlich kann eine aktuelle Übertragung sozialrechtlich sinnvoll sein, aber man darf sich auch nicht „arm schenken“ und Ihr Sohn müsste mindestens zehn Jahre lang das Haus bereits juristisch besitzen, um eine Verwertungspflicht im Falle von Sozialleistungen auszuschließen.

Ein Testament schafft Sicherheit

Sowohl bei einer Schenkung aber auch im Erbfall fallen für Ihren Sohn erst Zahlungsverpflichtungen beim Fiskus an, wenn die Immobilie einen Wert von 400.000 Euro überschreitet. Aber auch für den Erbfall können Sie mehr Sicherheit schaffen. Sie können ein Testament machen und sich gegenseitig zu Erben einsetzen und nach dem Letztversterbenden den Sohn. Wenn dieser dann noch notariell im Vorfeld auf seinen Pflichtteil verzichtet, ist der Ehepartner nach dem Tod des Erstverstorbenen finanziell vor Pflichtteilsforderungen gesichert. Das wäre auch der Fall, wenn beispielsweise zum Erbzeitpunkt der Sohn Sozialleistungen erhält und das Amt ihn auffordert, seinen Pflichtteil zu verlangen, was er sonst vielleicht gar nicht tun würde. Dies wäre durch den notariellen Verzichtsvertrag dann ausgeschlossen. Was für Ihre Familie die beste Variante ist, das liegt nun in Ihrer Entscheidung, die Sie vielleicht gemeinsam nochmals durchsprechen sollten.

Seit über 40 Jahren sind wir verheiratet, haben aber keine Kinder zusammen. Aus erster Ehe habe ich einen Sohn. Dieser wird auch laut Testament erben. Sollte ich ihm besser jetzt schon unsere Immobilie überschreiben?

Wenn Sie die Immobilie überschreiben, also verschenken, verlieren Sie jeden Einfluss, können weder verkaufen noch beleihen. Natürlich könnten Sie sich ein Wohnrecht sichern und ein Rückforderungsrecht, falls dem Sohn bereits zu Ihren Lebzeiten etwas passieren sollte und die Immobilie damit in Dritthände käme, was Sie sicherlich nicht möchten.

Auch eine Vermietung käme in Betracht

Möglich wäre auch, einen Nießbrauch zu vereinbaren. Das bedeutet, dass Sie die wirtschaftliche Verwertbarkeit behalten, also auch eine Vermietung in Betracht käme, falls Sie Haus und Grundstück nicht mehr allein nutzen können. Wenn Sie dies so nicht möchten, dann bleibt die Möglichkeit, ein rechtssicheres Testament von einem Notar erstellen zu lassen, welches all Ihre Wünsche und Bedenken berücksichtigt und eine Eigentumsumschreibung auf den jeweiligen Erben ohne vorherige Beantragung eines Erbscheins ermöglicht.

Im Vorjahr ist mein Mann verstorben. Zwei Jahre vorher schon hatte er seinen hälftigen Immobilienanteil mir und unserem gemeinsamen Sohn überschrieben. Nach seinem Tod meldete aber sein Sohn aus erster Ehe Pflichtteilansprüche an, obwohl er eigentlich lange vorher eine Ausgleichsleistung erhalten hatte. Zählt die Überschreibung einer Immobilie gar nicht?

Einschränkend muss ich erst einmal sagen, dass ein Notar nicht zuständig ist für juristische Streitfälle und die hiermit einhergehende einseitige Rechtsberatung. Das muss ein Rechtsanwalt für Sie klären. Ich kann Ihnen nur die Rechtslage allgemein darstellen. Das bedeutet, dass eine Übertragung an Ehegatten nicht unter die Verjährung fällt. Anders sieht es bei Ihrem Sohn aus. Pro Jahr sind es zehn Prozent, um die sich der Anteil verringert, der rein rechnerisch noch für die Pflichtteilberechnung herangezogen werden kann. Dies gilt jedoch nicht, wenn auf dem gesamten Haus ein Wohnrecht oder ein Nießbrauchrecht vorbehalten wurde, da in diesem Fall die Immobilie noch nicht komplett weggegeben wurde. Die Ausgleichsleistung wäre für etwaige Ansprüche nur interessant, wenn es entsprechende notarielle Beurkundungen oder eine Pflichtteilsverzichtserklärung gäbe. Ist die Leistung einst ohne juristische Absicherung erfolgt, mindert dies nicht aktuelle Forderungen.

Ich habe meiner Tochter Geld geliehen für den Kauf eines Grundstücks und dafür gibt es auch einen Darlehensvertrag, allerdings nur von uns beiden unterschrieben. Meine Tochter hat das Grundstück gekauft, steht im Grundbuch. Danach wurde sie aber sehr krank, erhält aktuell nur noch Bürgergeld. Kann das Sozialamt auf die Immobilie zugreifen, die ja rein finanziell uns gehört?

Eigentümer einer Immobilie ist derjenige, der im Grundbuch steht. Wenn das Ihre Tochter ist, dann ist dies entscheidend und nicht der Darlehensvertrag, den Sie mit ihr haben. Allerdings können Sie sich noch eine Sicherungsgrundschuld als Gläubiger an erster Rangstelle ins Grundbuch eintragen lassen, damit das Geld nicht verloren ist für Sie. Auch das Sozialamt kann sich sichernde Ansprüche derart im Grundbuch verankern lassen.

Mein Lebenspartner ist vor einigen Wochen verstorben. Er hatte ein Haus. Seine über 90jährige Mutter will es auf keinen Fall erben. Hat sein Bruder Pflichtteilansprüche?

Das Testament wurde noch nicht eröffnet. Wenn es ein Testament gibt, dann müssen Sie erst die Eröffnung abwarten, um zu sehen, wer Erbe ist. Dem Erben gehört der Nachlass. Die Mutter Ihres verstorbenen Lebenspartners hätte in dem Fall, dass sie nicht bedacht ist, einen Pflichtteilanspruch. Den muss sie aber nicht geltend machen. Der Bruder hat keinen Pflichtteilanspruch, wenn er im Testament nicht bedacht sein sollte.

Wir sind ein Ehepaar, haben eine Immobilie, aber nur ich stehe im Grundbuch. Wie kann ich meinen Mann für den Fall meines Todes absichern, ohne seinen Sohn aus erster Ehe am Erbe zu beteiligen, sondern nur meine Kinder?

Der sicherste Weg ist, ein Testament ganz nach Ihren Wünschen zu errichten, wobei Sie Ihren Mann und dann Ihre Kinder entsprechend Ihren Vorstellungen einsetzen können und dies durch einen Notar rechtssicher formulieren lassen. Das erspart im Erbfall dann auch das Beantragen eines Erbscheines. Der Sohn Ihres Mannes hätte keinerlei Ansprüche auf Ihren Nachlass, wenn dies juristisch richtig formuliert wird. Seine Erbansprüche entstehen allein mit dem Tod des leiblichen Vaters auf dessen Nachlass. Er hätte allerdings, wenn Sie vorher verstorben sind, auch indirekt Anteil an Ihrem Erbe, wenn Sie Ihren Mann anteilig beispielsweise für die Immobilie im Grundbuch eintragen lassen.

Absicherung durch lebenslanges Wohnrecht

Sie können die Immobilie aber auch ganz Ihren Kindern überschreiben, gleich oder per Testament und Ihren Mann anders absichern, beispielsweise durch ein lebenslanges Wohnrecht. Er könnte dafür notariell auf Pflichtteilsansprüche seinerseits verzichten, womit die erbenden Kinder wieder mehr Sicherheit hätten, ihn nicht finanziell auszahlen zu müssen. Auch über Vermächtnisse kann man manches regeln und Sie können zu Ihren Lebzeiten alles mit Haus und Grundstück tun, auch verkaufen, um vielleicht die eigene Pflege gut abzusichern. Damit wären Sie zu Ihren Lebzeiten nicht so eingeschränkt bei der Verwendung der Immobilie, wie dies beispielsweise bei einer Übereignung an die Kinder der Fall wäre, denn da geben Sie das Eigentum wirklich aus Ihren Händen. Beraten Sie dies nochmals im Familienkreis und lassen dann einen entsprechend rechtssicheren Vertrag oder ein Testament von einem Notar gestalten.

Jaqueline Maaß, Notarin der Notarkammer Brandenburg

© Foto: Notarkammer

Zu zweit haben mein Mann und ich eine Immobilie geerbt. Wir möchten aber in unserem eigenen Haus wohnen bleiben, zumal das Erbstück auch sehr sanierungsbedürftig ist. Unsere Tochter möchte das Geerbte übernehmen, damit es in der Familie bleibt. Geht das und dies möglichst gleich mit ihrer Eintragung in das Grundbuch?

Das ist mit entsprechender Vertragsgestaltung möglich. Ein Notar muss einen Vertrag zur Übertragung aufsetzen.

Mein Haus will ich an meine drei Söhne übertragen und mit meinen über 80 Jahren dies jetzt endlich klären. Allerdings sind die drei sich nicht einig. Kann ich dies den Notar regeln lassen?

Nein, das müssen Sie wirklich geduldig in der Familie klären, der Notar ist kein Streitentscheider. Er formuliert rechtssicher den Willen von Schenkenden oder Testierenden. Allerdings müssen Sie auch nicht abwarten, welche Entscheidung die drei Söhne fällen. Sie können per Testament ganz nach Ihren Vorstellungen durch einen Notar aufschreiben lassen, wer Erbe sein soll. Die Erben müssen sich dann im Erbfall auseinandersetzen, gegebenfalls durch Verkauf der Immobilie und Teilen des Veräußerungserlöses.

Als Ehepaar haben wir schon vor einiger Zeit ein handschriftliches Testament gemacht. Da wir uns gegenseitig absichern wollten und nur eine Tochter haben, entschieden wir uns für ein Berliner Testament. Jetzt haben wir gelesen, dass dies, da wir gemeinsam eine Immobilie besitzen, gar nicht gültig sei. Stimmt das?

Nein, ein handschriftliches, von beiden unterschriebenes Testament ist natürlich gültig. Beim Tod des ersten Ehepartners müssten Sie das Schriftstück beim zuständigen Amtsgericht abgeben und es wird eröffnet. Für die dann folgenden rechtlichen Schritte - beispielsweise das Ändern des Grundbuches - benötigen Sie einen Erbschein, der beim zuständigen Gericht bzw. Notar beantragt werden muss.

Bei notariellem Testament Erbschein nicht notwendig

Diesen Schritt können Sie auf einfache Weise sparen, indem Sie ein notarielles Testament nach Ihren Wünschen und nach juristischer Beratung durch den Notar aufsetzen lassen. Ein Erbschein ist dann nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus sollten Sie zusätzlich über gegenseitige Vertretung durch eine Vorsorgevollmacht nachdenken und dies auf Wunsch gleich mit erledigen lassen beim Notarbesuch, um eine gerichtliche Betreuerbestellung zu Ihren Lebzeiten zu vermeiden.

Seit Jahren leben wir zusammen, haben eine gemeinsame erwachsene Tochter und uns eine Immobilie geschaffen, sind aber nicht verheiratet. Wie können wir uns gegenseitig für den Todesfall absichern?

In dem Fall wäre sicher ein Erbvertrag eine praktikable Lösung. Ein Notar Ihrer Wahl berät Sie da umfassend. Sie sollten aber auch den steuerlichen Aspekt nicht aus dem Auge verlieren, da Sie als nicht verheiratetes Paar andere Freigrenzen haben als ein Ehepaar, was bei Immobilien relevant werden könnte.

Meine Mutter hat nach dem Tod unseres Vaters geerbt und dafür einen entsprechenden Erbschein erhalten, der sie als „unbefreite Vorerbin“ ausweist. Zum Erbe gehört eine Immobilie. Kann Sie diese Immobilie jetzt nach Ihrem Willen an eines von uns drei Kindern vererben und dafür ein eigenes Testament machen?

Grundsätzlich Nein. Ihre Mutter kann nach dieser Testamentsgestaltung durch den Ehemann nicht über die Immobilie verfügen, ohne die Nacherben in die Entscheidung einzubeziehen. Alle Nacherben müssen bei grundbuchrelevanten Entscheidungen - beispielsweise Veräußerung oder Beleihung - zustimmen. Auf der Grundlage des Erbscheins wird Ihre Mutter zwar als Eigentümer ins Grundbuch eingetragen, aber in der Abteilung II steht ebenso der Nacherbenvermerk, sie ist die Vorerbin, wie es juristisch heißt.

Mein Haus stammt aus dem Jahr 1865. Da ich selbst keine Kinder habe, möchte ich es einer guten weiter entfernten Familienangehörigen vererben. Sie und ihre bereits erwachsenen Kinder kümmern sich sehr um mich. Ich will Ihnen aber neben den notwendigen Kosten für eine Sanierung nicht auch noch die steuerliche Last aufbürden. Kann man dies vermeiden?

Praktikable und rechtlich mögliche Gestaltungen müssen Sie mit einem Steuerberater klären. Ich als Notarin kann nur allgemein etwas zu den Möglichkeiten aufzählen. Entfernte Verwandte haben bei Schenkungen oder im Erbfall nur einen steuerlichen Freibetrag von 20.000 Euro. Möglich wäre in Ihrem Fall vielleicht eine teilweise Übertragung der Immobilie. So könnten Sie jetzt an die Frau plus deren erwachsene Kinder einen Anteil des Hauses in Höhe des steuerfreien Teils von je Person 20.000 Euro übertragen und die Personen dementsprechend ins Grundbuch eintragen lassen.

Freibeträge können erhöht werden

Wenn Sie sich dabei vertraglich, grundbuchverankert ein lebenslanges Wohnrecht sichern oder beispielsweise auch Pflege für Sie vereinbart wird mit den beschenkten Personen, dann erhöhen sich die Freibeträge entsprechend. Dafür gibt es rechnerische, gesetzlich festgelegte Faktoren, die dann in den Vertrag einfließen. Nach zehn Jahren wäre eine erneute Schenkung in dieser Höhe möglich bzw. wäre im Erbfall wieder für jeden ein steuerfreier Immobilienanteil von 20.000 Euro übertragbar. Allerdings wäre dies dann für die Familie auch eine schwierige Angelegenheit, da alles rund um das Haus nur gemeinsam entschieden werden kann.

Ich soll eine Immobilie geschenkt bekommen, das Haus darauf muss aber abgerissen werden. Sollte ich lieber kaufen, um keine Schenkungssteuer zu bezahlen?

Für eine steuerliche Beratung ist grundsätzlich ein Steuerberater der richtige Ansprechpartner. Bei einer Schenkung fällt bei Überschreiten des Freibetrages Schenkungssteuer an. Bei einem Kauf kommt noch die Grunderwerbsteuer hinzu. Sie sollten bei Ihren Überlegungen beachten: Kaufen Sie beispielsweise unter Wert, kann bei hinsichtlich der Differenz zum tatsächlichen Wert trotzdem Schenkungssteuer anfallen.

Unsere Nachbarin, die auch eine sehr gute Bekannte ist, ist verwitwet und hat keine Kinder. Da ihre Verwandten schon vor Jahren ausbezahlt wurden, möchte sie uns ihr Grundstück vermachen. Wie könnte sie da am besten vorgehen?

Die Nachbarin könnte Ihnen per Testament die Immobilie natürlich vererben. Dabei wäre aber zu bedenken, dass Sie, weil Sie mit der Nachbarin nicht verwandt sind, bei der Erbschaftssteuer in die Steuerklasse III fallen und nur einen allgemeinen Freibetrag von 20.000 Euro hätten. Sie müssten also, je nach Wert der Immobilie, mit einer eventuell hohen Erbschaftsteuerzahlung rechnen. Deshalb sollte Ihre Nachbarin vielleicht überlegen, Ihnen Haus und Grundstück frühzeitig zu übertragen und sich ein Wohnungs- oder Nießbrauchsrecht einzuräumen.

Verpflichtung zur Pflege als Gegenleistung

Überlegenswert wäre auch, dass die Nachbarin Ihnen das Haus überträgt und Sie sich als Gegenleistung zur Pflege verpflichten. Denkbar wären auch andere Gegenleistungen. Auf jeden Fall sollte sich die Nachbarin, eventuell mit Ihnen gemeinsam, von einem Notar über die verschiedenen Möglichkeiten beraten lassen. Was den steuerlichen Aspekt betrifft, sollte ein Steuerberater befragt werden.

Dr. Stephan Szalai, Notar der Notarkammer Brandenburg

© Foto: Notarkammer

Wir besitzen ein Haus, das 1997 auf dem hinteren Teil eines Grundstücks gebaut wurde. Leitungen laufen über das vordere Grundstück und auch der Gehweg. Das wurde damals aber nicht im Grundbuch, sondern im Baulastenverzeichnis eingetragen. Die Eigentümer auf dem vorderen Grundstück sind im fortgeschrittenen Alter. Wenn Sie versterben sollten oder vorher verkaufen, was geschieht dann mit der Baulast? Können wir unser Grundstück trotzdem weiter nutzen wie bisher?

Baulasten sind – vereinfacht gesprochen – Verpflichtungen eines Grundstückseigentümers gegenüber der öffentlichen Hand. Dritte, also Käufer oder Erben des Grundstückes, müssten diese erst einmal bei Übernahme des Grundstückes dulden. Da diese Baulasten i.d.R. im öffentlichen Interesse (bspw. Versorgungsinteresse mit Leitungen o.ä.) bestehen und nicht rein privatnützig erfolgen, sind sie selten mit „dem Staat“ verhandelbar. Baulasten sind nicht im Grundbuch ersichtlich. Dort könnten aber etwa Wege- und Leitungsrechte (sog. Grunddienstbarkeiten) eingetragen werden. Diese entstehen durch Vereinbarungen unter den Eigentümern und binden auch etwaige Rechtsnachfolger. In vielen Fällen ist so ein Recht sowohl in dem Grundbuch des belasteten (in ihrem Fall dem vorderen) als auch in dem Grundbuch des berechtigten (in ihrem Fall dem hinteren) Grundstücks ersichtlich, weil ein sog. Herrschvermerk eingetragen wurde.

Für Einsicht ist berechtigtes Interesse erforderlich

Das Baulastenverzeichnis ist – wie das Grundbuch – nicht beliebig öffentlich einsehbar. Für die Einsicht in das Grundbuch braucht es ein berechtigtes Interesse. Der generelle Unterschied zwischen Baulast und Dienstbarkeit besteht darin, dass die Baulast im öffentlichen Interesse eingetragen wird, die Dienstbarkeit im privaten Interesse. Insofern hat die Dienstbarkeit gegenüber der Baulast Vorteile.

Mein Mann hat von seinen Eltern Haus und Grundstück geschenkt bekommen, wo wir seit 40 Jahren leben. Wir haben ein Berliner Testament, in dem wir uns gegenseitig als Erben und unsere beiden Kinder als Schlusserben eingesetzt haben. Leider sind unsere Kinder verstritten, und wir wissen auch nicht, wer Interesse an unserem Haus hätte, weil beide selbst Häuser besitzen. Sollte ich mich vorsorglich mit ins Grundbuch eintragen lassen, was meinen Sie?

Es ist nicht zwingend notwendig, dass auch Sie im Grundbuch stehen, aber es wäre schon wichtig, dass Sie mit den Kindern ins Gespräch kommen, auch um zu erfahren, welche Vorstellungen diese haben. Möglich wäre es zum Beispiel, dass Sie Ihr Haus der übernächsten Generation überlassen, also auf die Enkel übertragen oder diesen durch Testament vermachen. Wenn Sie sich dazu entschließen, das Grundstück lebzeitig in die übernächste Generation zu geben (etwa mit einem vorbehaltenen Wohnungsrecht), sollten Sie die Kinder beteiligen, um später Streit zu vermeiden. Sinnvoll wäre hier ein Pflichtteilsverzicht, dieser müsste aber in jedem Fall notariell beurkundet werden. Insofern sollten Sie sich mit einem Notar beraten, der Ihnen die Vor- und Nachteile der einen oder der anderen Möglichkeit erläutern kann.

Mein Mann und ich bewohnen ein Einfamilienhaus und besitzen noch eine Eigentumswohnung, die wir vermietet haben. Wir haben einen Sohn, der demnächst heiraten will. Nun machen wir uns Sorgen, dass er später einen größere Summe Erbschaftssteuer zahlen muss, weil sein Freibetrag nicht ausreicht. Was raten Sie?

Die Frage nach dem Anfall der Erbschaftsteuer hängt letztlich davon ab, wann und von wem Ihr Sohn am Ende erbt. Soweit Sie über eine teilweise vorweggenommene Erbfolge nachdenken, wäre es naheliegend, dass Sie schon jetzt die Eigentumswohnung an den Sohn übertragen, sich aber ein Nießbrauchsrecht vorbehalten. Dann könnten Sie weiter von den Mieteinnahmen partizipieren, müssten aber auch etwa anfallende Kosten tragen.

Vorbehalt eines Rückforderungsrechts

Sie könnten sich zudem ein Rückforderungsrecht vorbehalten, falls Ihr Sohn insolvent oder geschäftsunfähig wird bzw. vor Ihnen versterben sollte. Damit hätten Sie noch einen gewissen Zugriff auf die Immobilie, in einem späteren Erbfall würde es aber die Steuerschuld Ihres Sohnes mindern.

Ich habe den Kredit für mein Haus abbezahlt, noch ist aber die Grundschuld im Grundbuch nicht gelöscht. Könnten mir daraus Nachteile entstehen?

Grundsätzlich passiert erst einmal nichts, wenn die Grundschuld im Grundbuch stehenbleibt. Viele Banken raten sogar dazu, weil man die Grundschuld bei Aufnahme eines erneuten Darlehens wiederaufleben lassen kann, ohne nochmals Gebühren zu bezahlen. Wenn man zeitnah ein neues Darlehen aufnehmen möchte, macht das durchaus Sinn. Besteht jedoch auf längere Sicht keine konkrete Verwendungsabsicht, dann sollte man die Grundschuld löschen lassen. Die „Altgrundschuld“ hat oft keinen relevanten Nutzen mehr, verursacht später aber bei der Löschung ggf. höhere Kosten. Soweit das Grundstück übertragen wird und später noch Nutzungsrechte vorbehalten werden, ist die Grundschuld sogar ein Risikofaktor.

Löschungsbewilligung bei der Bank beantragen

Um die Grundschuld löschen zu lassen, schreibt man das entsprechende Finanzinstitut an und beantragt eine Löschungsbewilligung. Mit dieser kann man dann bei einem Notar den Löschungsantrag stellen. Wenn Sie die Löschungsbewilligung schon haben, sollten Sie die Grundschuld in jedem Fall löschen lassen, da Ihnen selbst bei Rückgabe der Löschungsbewilligung keine Bank mehr ein Darlehen geben wird und sollte. Besonderheiten gelten hier bei sog. Briefgrundschulden; den „gelben Zettel“ sollten Sie nicht verlieren.

Meine Tochter hatte mit ihrem Ex-Lebensgefährten, mit dem sie auch zwei Kinder hat, zusammen ein Haus gekauft. Die Partnerschaft ist auseinandergegangen. Meine Tochter will das Haus behalten und hat mit ihrem Ex-Partner vereinbart, dass sie im Gegenzug auf Unterhalt verzichtet. Es gibt dazu aber nichts Schriftliches …

Reden Sie Ihrer Tochter ins Gewissen, dass sie hier unbedingt eine notarielle Regelung anstreben soll. Es kann jederzeit sein, dass Ihr Ex-Partner es sich anders überlegt. Er könnte heiraten, weitere Kinder bekommen oder auch versterben. Wenn dann nichts geregelt ist, wird das problematisch.

Wir sind sechs Geschwister und zu gleichen Teilen Eigentümer unseres Elternhauses. Ein weiterer Bruder, für den ich die Generalvollmacht habe, erhielt einen Nießbrauch, weil er das Haus bewohnte. Vor drei Jahren wurde er sehr krank und musste ins Pflegeheim. Auf Rat des Sozialamtes ließ ich den Nießbrauch löschen. Nun hat er sich wieder erholt und möchte ins Elternhaus zurück. Die anderen Geschwister wollen das Haus aber verkaufen. Welche Lösung könnte es geben?

In diesem Fall handelt es sich um eine Eigentümergemeinschaft, und diese kann nur gemeinschaftlich handeln, d. h. alle Geschwister müssten entweder damit einverstanden sein, dass der Nießbrauch am Gesamtobjekt wiederauflebt und der Bruder zurückziehen kann oder dass das Haus verkauft wird. Möglich wäre eventuell auch ein Hausverkauf mit Wohnrecht für den Bruder, falls man dafür einen Käufer findet. Am besten wäre es natürlich, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und gemeinsam zu beraten. Kommt es zu keiner Einigung, wäre eine Teilungsversteigerung der letzte Ausweg. Ihrem Bruder wäre damit leider nicht geholfen.