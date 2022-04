Petershagen-Eggersdorf ist ein grüner Ort: viele Häuser haben Gärten, es gibt mehrere kleine Seen. In einer der Villen in Wassernähe lebte einst ein bekannter Spion: Günther Guillaume. Der DDR-Agent war Referent des Bundeskanzlers Willy Brandt. In Eggersdorf findet sich auch Brandenburgs wohl b...