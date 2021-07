Nirgends wird mehr gebaut als im Berliner Umland. Der Bericht des Infrastrukturministeriums zur Wohnungsmarktbeobachtung, der am Montag veröffentlicht wurde, belegt, dass in den Jahren 2017 bis 2019 im Speckgürtel zweieinhalb Mal so viele Baugenehmigungen pro Einwohner erteilt wurden als im Rest ...