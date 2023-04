Mit unserer neuen App, die Sie sich ganz einfach im App-Store auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen können ( Das große Angebot auf MOZ.de können Sie nun noch besser und komfortabler nutzen:, die Sie sich ganz einfach im App-Store auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen können ( hier fürs iPhone und hier für Android-Geräte). Nutzen Sie die Gelegenheit und testen Sie unsere App mit allen Inhalten vier Wochen kostenlos und ohne automatische Verlängerung: moz.de/hier

Das Konzept unserer App hat auch die Jury des "Digital Media Award Europe 2023" des Weltzeitungsverbands WAN-IFRA überzeugt: Sie hat die MOZ für das beste E-Paper-Konzept 2023 ausgezeichnet. „Die App verbindet erfolgreich die Welt der Online-News mit dem E-Paper und bietet Nutzerinnen und Nutzern eine umfassende Plattform, um ihre bevorzugten Inhalte zu finden“, heißt es in der Begründung der Jury. Und: „Die neue Moderne Ansicht ist ein Gamechanger und hebt die E-Paper-Nutzung auf ein ganz neues Level.“

Mehr als 160 Journalistinnen und Journalisten arbeiten täglich engagiert daran, Ihnen die verlässlichen, hintergründigen und stets aktuellen Informationen zu liefern, die Sie brauchen – von unseren Korrespondenten in Brandenburg, unserer Hauptstadt-Redaktion in Berlin bis hin zu unserer Lokalredaktion bei Ihnen um die Ecke. Mit der neuen App wird unser Journalismus für Sie noch besser und einfacher nutzbar – so, wie Sie es im Jahr 2023 erwarten können. Egal, ob Sie unser Web-Angebot oder das E-Paper nutzen möchten – oder beides: In der MOZ-App sind Sie richtig. Wenn Sie bereits ein MOZplus-Abo haben, machen Sie mit der App noch mehr aus Ihrem Abonnement. Doch auch, wenn Sie MOZ.de bisher nur gelegentlich nutzen und uns noch besser kennenlernen möchten, lohnt sich der Download.

Ab sofort finden Sie unser gesamtes Webangebot und das E-Paper in nur einer App – mit einem Klick können Sie zwischen den beiden Welten wechseln.

Das ist neu in der App: Artikel merken, Artikel vorlesen lassen und individuell erstellbare Push-Benachrichtigungen.

Die App bietet viele praktische Funktionen, mit denen Sie unser Angebot so nutzen können, wie es zu Ihrem Leben und Ihrem Alltag passt. Hier ein Überblick:

Pushmitteilungen halten Sie stets auf dem Laufenden

Sie wählen aus, welche Themen oder Orte Sie interessieren, und wir informieren Sie sofort, wenn es etwas Neues gibt. Sie können selbst entscheiden, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten. So werden Sie nicht mit Nachrichten überfrachtet, erfahren aber genau das, was Sie interessiert – etwa die wichtigsten Neuigkeiten aus Ihrem Heimatort.

Lassen Sie sich Artikel vorlesen

Sie haben im Alltag wenig Zeit? Dann könnte unsere neue Vorlesefunktion etwas für Sie sein: Damit können Sie sich alle Artikel auch vorlesen lassen. Mit wenigen Klicks können Sie sich eigene Nachrichten-Playlists erstellen und alle Artikel, die Sie interessieren, nacheinander anhören – ähnlich wie einen Podcast. So können Sie sich zum Beispiel im Auto auf dem Weg zur Arbeit auf den aktuellsten Stand bringen lassen.

Behalten Sie das Geschehen in Ihre Stadt im Blick

Wir sind für Sie ganz nah dran am Geschehen – in Ihrem Heimatort, in Ihrer Nachbarschaft. In der App gelangen Sie noch schneller als bisher zu den Informationen aus ihrem Ort – so haben Sie immer im Blick, was für Sie am wichtigsten ist.

Merken Sie sich Artikel für später

Sie haben einen interessanten Artikel entdeckt, aber gerade keine Zeit? Kein Problem, setzen Sie ihn einfach auf Ihre persönliche Merkliste und lesen Sie ihn später.

Lassen Sie sich von unseren Leseempfehlungen inspirieren

Sie interessieren sich für ein bestimmtes Thema ganz besonders? Auf Basis Ihrer Lesegewohnheiten finden wir es heraus und schlagen Ihnen weitere Artikel vor, die Sie interessieren könnten. In Ihrer persönlichen Übersicht können Sie in unseren Leseempfehlungen für Sie stöbern.

Das ist neu im E-Paper

In unserem E-Paper können Sie künftig zwischen zwei Lese-Ansichten wählen: Der klassischen, also dem Layout, wie Sie es aus der gedruckten Ausgabe kennen, und einer modernen Ansicht, die dem Layout einer Website nachempfunden ist. Beide Ansichten bieten Ihnen das, was Sie an Ihrer Zeitung schätzen: Eine Auswahl der wichtigsten Themen des Tages, gewichtet von unseren Redakteurinnen und Redakteuren, die für Sie die Lage im Blick behalten und bewerten. Wenn Sie tagsüber wissen möchten, was es Neues gibt, wechseln Sie einfach mit nur einem Klick ins Web-Portal MOZ.de.

Und weil wir wissen, dass das tägliche Rätsel für viele unsere Leserinnen und Leser zum Start in den Tag gehört wie die erste Tasse Kaffee am Morgen, haben wir dem Rätsel im E-Paper einen Schub ins Jahr 2023 verpasst: Ab sofort können Sie Kreuzworträtsel und Sudoku interaktiv am Smartphone- oder Tablet-Bildschirm lösen.