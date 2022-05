Tesla wirbt derzeit um Mitarbeitende für eine zweite Schicht in der Autofabrik. Mehr als 4000 Beschäftigte sind in der E-Autofabrik in Brandenburg bereits eingestellt. Der Autobauer sucht derzeit über sein Karriereportal unter anderem Anlagenfahrer für das Presswerk; Instandhalter, Dellentechnik...