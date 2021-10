Das Interesse an dem Verfahren gegen einen heute 100-jährigen ehemaligen SS-Wachmann des KZ Sachsenhausen ist groß. 40 Medienvertreter aus aller Welt sind zum Prozessbeginn am Donnerstag (7. Oktober) in Brandenburg/Havel vor Ort. 15 Nebenkläger unterstützen die Anklage des Landgerichts Neuruppin...