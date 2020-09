Laut dem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagesuche (BGE) kommen 90 Gebiete in Deutschland für ein atomares Endlager in Betrachtung. 54 Prozent der Fläche Deutschlands ist nun in die engere Auswahl gerückt. Auch weite Teile Brandenburgs haben demnach günstige geologische Voraussetz...