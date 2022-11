Laura (Name geändert) wird in diesem November zwei Jahre alt. Sie kam in der 30. Schwangerschaftswoche mit Trisomie 22 – einer genetischen Erkrankung – zur Welt. Lebend geborene Kinder mit Trisomie 22 haben abhängig vom vorliegenden Typus Beeinträchtigungen unterschiedlicher Art und Schwere. ...