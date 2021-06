Bei den Ermittlungen gegen ein bundesweites Netzwerk von Sexualstraftätern im Missbrauchskandal Münster führt eine weitere Spur offenbar in die Region Berlin-Brandenburg.

Bislang gibt es inzwischen mehr als 40 Tatverdächtige. Rund 30 sitzen in Untersuchungshaft. Die Zahl der jungen Opfer ist groß. Etwa 30 Kinder sollen von den Tatverdächtigen missbraucht worden sein.

Nun gehen die Fahnder der Ermittlungskommission Rose des Polizeipräsidiums Münster mit einem Foto an die Öffentlichkeit – in der Hoffnung, mithilfe von Zeugenaussagen einem weiteren Tatverdächtigen auf die Spur kommen zu können. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte ein Richter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Ermittler hatten nach eigenen Angaben Bilder- und Videodateien auf beschlagnahmten Datenträgern festgestellt. Diese zeigten mehrere schwere sexuelle Missbrauchshandlungen, die durch einen unbekannten Tatverdächtigen an einem männlichen Kleinkind vorgenommen wurden, hieß es am Dienstag (22. Juni).

Die Polizei gibt die Tatzeit aus den ausgewerteten Material mit dem 13. Juli 2019 an. Zu den Merkmalen des Mannes, der auf mehreren beschlagnahmten Bild- und Videodateien zu sehen ist, geben die Ermittler an, dass er hellbraune bzw. dunkelblonde Haare und ausgeprägte Geheimratsecken hat.

Die Polizei in Münster hofft nun, dass jemand diesen Mann erkennt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Münster unter der extra geschalteten Hotline 0251 2754000 oder per E-Mail an poststelle.muenster@polizei.nrw.de zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle an.