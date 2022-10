Das Umweltministerium Brandenburg will nun vor Gericht den Stopp der Bauarbeiten an den Buhnenbauwerken am polnischen Oderufer erwirken. Darüber hat Minister Axel Vogel (Grüne) kürzlich das Potsdamer Kabinett informiert. Die Klage im Eilverfahren muss bis spätestens 16. November beim zuständige...