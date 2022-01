Wo das Wasser schwindet: Ein Bild des Straussees aus dem Dürrejahr 2018. Der See hat in den vergangen zwölf Jahren acht Prozent seiner Wassermassen verloren. Als Auslöser wird vor allem der Klimawandel gesehen. Die genauen Ursachen sind aber noch nicht erforscht. Viele Strausberger sorgen sich um ihren See. © Foto: Martin Stralau