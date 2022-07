Brandenburger Familien zahlen in diesem Jahr durchschnittlich 3000 Euro mehr als noch 2021 für Energie und Lebensmittel. Das hat die brandenburgische Verbraucherzentrale für eine vierköpfige Familie errechnet. Demnach stiegen die Kosten vor allem für Erdgas – und zwar um 95 Prozent. Bei Stromkosten waren die Steigerungen mit 15 Prozent noch relativ moderat, erklärte Christian A. Rumpke, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg am Montag in Potsdam bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2021/22.