In der Autowerkstatt in Birkenwerder kann der Reifen nicht gewechselt werden, weil die Monteure nicht da sind, in der Kita gibt es Notbetreuung und die Kinderarztpraxis bleibt geschlossen, weil der Arzt und alle Helferinnen an Corona erkrankt sind. Seit Wochen ist das Alltag in Brandenburg.

