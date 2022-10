So schlecht war die Stimmung nicht einmal in den 1990er Jahren, in der Umbruchzeit nach der Wende. „Nie waren die Ostbrandenburger Betriebe pessimistischer“, sagte Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg IHK bei der Vorstellung der aktuellen Konjunkturumfrage der Kammer.

In einigen Branchen sei die Stimmung schlechter als während des ersten Corona-Lockdowns. „Im Moment sind die Betriebe noch widerstandsfähig, aber die Stimmung ist im Keller.“

In der Lausitz rechnen besonders viele Unternehmen mit Verschlechterung

Auch in Westbrandenburg sehen Unternehmen die nächste Zukunft überwiegend düster. Eine klare Mehrheit der befragten Betriebe geht von einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation aus. Im Süden des Landes rechnen fast 70 Prozent der Betriebe mit einem ungünstigen Geschäftsverlauf in den kommenden zehn Monaten. Dies ist der niedrigste je von der IHK Cottbus gemessene Wert. „Höchst besorgniserregend“ schätzt die Cottbuser Kammer ein. Das zeigen die Ergebnisse der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus.

Auch im Handwerk mehren sich die Sorgen. Im Ostbrandenburger Handwerk bewertet noch etwas mehr als die Hälfte der Firmen ihre aktuelle Geschäftslage als gut. Für das nächste Quartal rechnen allerdings 35 Prozent der befragten Handwerker mit schlechteren Geschäften. Gestiegene Energiepreise, Versorgungsengpässe, steigende Arbeitskosten und auch der Fachkräftemangel drücken auf die Stimmung.