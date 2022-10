Bislang fehlt eine offizielle Bestätigung. Doch seit dem Absturz eines Kleinflugzeuges vor der Küste von Costa Rica gilt Rainer Schaller, der Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, als vermisst. Inzwischen wurden Leichen vor Costa Ricas Küste entdeckt.

Bei den im Karibischen Meer entdeckten Toten handle es sich um einen Erwachsenen und ein Kind, teilte der costaricanische Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, am Samstag im Fernsehen mit.

Die von Mexiko aus gestartete Maschine mit den deutschen Insassen galt seit Freitagabend als vermisst. Am Samstagmorgen (Ortszeit) waren im Meer bereits Trümmerteile gefunden worden, die mutmaßlich von diesem Flugzeug stammten.

War McFit-Gründer Rainer Schaller im abgestürzten Flugzeug?

Nach Angaben der costaricanischen Regierung hatten sich fünf Deutsche sowie ein Pilot von Schweizer Staatsangehörigkeit an Bord der Maschine befunden.

Nach Informationen der „Bild“ soll es sich bei den Deutschen in der Maschine um den Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, Rainer Schaller, seine Freundin, deren zwei Kinder sowie einen weiteren Mann gehandelt haben. Die Zeitung meldete dies unter Berufung auf die Sprecherin des McFit-Betreibers RSG-Group GmbH, Jeanine Minaty. „Mehr wissen wir im Moment auch nicht“, wurde die Sprecherin zitiert. Nachrichtenagenturen wie dpa bemühen sich derzeit um eine offizielle Bestätigung.

Das Auswärtige Amt in Berlin machte am Samstag keine Angaben zur Identität der Passagiere des Flugzeuges. Eine Sprecherin sagte, die diplomatische Vertretung in Costa Rica stehe wegen des Falls mit den Behörden in der Hauptstadt San José in Kontakt.

Die Maschine mit den Deutschen an Bord war nach Informationen costaricanischer Medien vom südmexikanischen Bundesstaat Chiapas losgeflogen. Sie sei auf dem Weg zum Flughafen der costaricanischen Provinz Limón gewesen, als um 18.00 Uhr Ortszeit (Samstag, 02.00 Uhr MESZ) der Kontakt mit ihr abgebrochen sei, hatte Minister Torres mitgeteilt. Die Maschine habe plötzlich ihre Verbindung mit dem Kontrollturm des Flughafens von Barra de Parismina verloren.

McFit in Frankfurt (Oder) ist einziges Fitnessstudio der Kette in Brandenburg

Doch was ist McFit und wo gibt es die Fitnessstudios in Sachsen, Brandenburg und Berlin?

Die McFit GmbH gilt inzwischen als die größte Fitnesscenter-Kette in ganz Deutschland. Das Unternehmen unterhält aktuell nach eigenen Angaben mehr als 240 Studios in Deutschland. Die Kette ist auch in Österreich, Italien, Polen und Spanien mit Filialen vertreten. Nach älteren Angaben hat das Unternehmen rund 4000 Beschäftigte. Im Jahr 2012 wurde das operative Ergebnis des Unternehmens mit mehr als 230 Millionen Euro angegeben.

McFit wurde 1997 von Rainer Schaller in Würzburg gegründet. Es hat heute seinen Sitz in Schlüsselfeld bei Bamberg (Bayern).

Laut einer Auswertung von Deloitte aus dem Jahr 2019 ist die McFit-Group in Deutschland das beliebteste Fitnessstudio. Rund 1,3 Millionen Mitglieder trainierten in den Anlagen der Kette. Mit der Hälfte an Mitgliedern folgt Fit X auf dem zweiten Rang. Clever Fit liegt auf dem dritten Rang, führt allerdings mit 370 Studios bei der Anzahl der Anlagen - so die Angaben von Statista.

In Potsdam und Cottbus gibt es jedoch kein McFit-Studio - dafür aber in der kleineren Stadt Frankfurt (Oder) - in der Karl-Marx-Straße. Das geht aus McFit konzentriert sich dabei meist auf Großstädte.- in der Karl-Marx-Straße. Das geht aus eigenen Angaben auf der Website von McFit hervor.

Wer in der Uckermark zu McFit möchte, fährt am besten nach Polen. Die nächste Filiale ist in Szczecin (Stettin). Nördlich von Berlin ist ansonsten McFit-freie Zone. Die nächsten Studios gibt es dann erst wieder in Schwerin und Rostock.

Dagegen gibt es in der Hauptstadt eine vergleichsweise hohe Dichte an McFit-Studios. Dort betreibt die Fitnessstudio-Kette allein 15 Filialen. Drei davon befinden sich am östlichen Stadtrand von Berlin und sind damit auch für Ostbrandenburger gut zu erreichen - in Mahlsdorf, Marzahn und Adlershof.