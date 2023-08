Blutige Auseinandersetzung in Berlin-Gesundbrunnen in der Nacht. Am frühen Samstagmorgen (5. August) eskalierte ein Streit zwischen mehreren Männern in der Stettiner Straße. Zwei Menschen hatten dabei Verletzungen durch Messerstiche erlitten. Nun ermittelt die Polizei zu den Hintergründen der Tat.

Der Notruf ging gegen 3.10 Uhr in der Feuerwehrleitstelle ein. Mehrere Rettungswagen, Notarzt und Polizeikräfte eilten daraufhin zum Ort des Geschehens.

Polizei ermittelt zu den bislang unbekannten Tätern

Als die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, lagen zwei Männer mit Verletzungen am Boden. Ein Notarzt und mehrere Notfallsanitäter versorgten die beiden Männer vor Ort, ehe sie in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden.

Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Die örtlich zustände Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen dazu aufgenommen.