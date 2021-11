Eigentlich wollten sie ganz offiziell am Grenzübergang Bruzgi/Kuźnica darum bitten, dass Polen sie aufnehme, erklärt ein Kurde inmitten einer Menschenmenge in einem Video. Doch belarussische Miliz trieb sie in den Wald an den Grenzzaun. Wie die polnische Grenzpolizei auf der anderen Seite reagiert.