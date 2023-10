Militärfahrzeuge, Flugzeuge und Hubschrauber haben zuletzt immer zu großer Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken geführt. Jetzt hat die Bundeswehr mitgeteilt, dass in der kommenden Woche ein großer Militärverband von Sachsen über Brandenburg bis nach Berlin-Kladow unterwegs sein wird.

Die Fahrt soll am Montag, 9. Oktober, stattfinden. Am Standort Berlin ist an diesem Tag die Bundeswehrübung Cobalt Grizzly II des Sanitätsregiments 1 geplant, teilte das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr am Donnerstag (5. 10.) mit

Konvoi von Militärfahrzeugen startet in Weißwasser in der Lausitz

Abfahrt des Konvois von Militärfahrzeugen ist der Truppenübungsplatz Oberlausitz in der Nähe der Stadt Weißwasser. Zielort ist die Blücher-Kaserne im Berliner Stadtteil Kladow.

Demnach würden die rund 100 Radfahrzeuge in einzelnen Gruppen von etwa zwanzig Fahrzeugen von Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten gefahren. Die Fahrt führt überwiegend über Autobahnen und Bundesstraßen, hieß es.

Erhöhtes militärisches Verkehrsaufkommen erfordert Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer

Es wird damit gerechnet, dass es zu einem stärkeren militärischen Verkehrsaufkommen auf den Hauptverbindungsstraßen zwischen dem Truppenübungsplatz Oberlausitz und der Blücher-Kaserne in Berlin kommt. Verkehrsteilnehmer werden deshalb um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Die Bundeswehr bittet darum, dass zu den Fahrzeuggruppen möglichst große Abstände eingehalten werden. Aus Sicherheitsgründen sollte nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge gefahren werden.

Das Führungskommando teilt mit, dass die militärischen Übungen notwendig sind. Sie dienten zur Ausbildung der Soldaten und der Herstellung der Einsatzbereitschaft.