Der Ex-NPD-Politiker Maik Schneider (Mitte) wartet mit seinen Anwälten auf den Beginn der Hauptverhandlung. Er und zwei Komplizen sind am 24. August nach der Brandstiftung an einer Sporthalle im brandenburgischen Nauen (Landkreis Havelland) 2015 zu Schadenersatz in Millionenhöhe verurteilt worden © Foto: Bernd Settnik