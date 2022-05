Im Mai ziehen sich die blauen Stunden der Dämmerung immer mehr in die Länge, die Nacht wird immer kürzer. In Frankfurt (Oder) geht die Sonne derzeit um 20.42 Uhr unter und um 5.13 Uhr wieder auf, in Berlin verschwindet sie um 20.48 Uhr vom Horizont und erscheint um 5.17 Uhr wieder.

Der Sternenhimmel im Mai

© Foto: dpa-infografik GmbH Ab Mitte Mai sinkt die Sonne nicht mehr tief genug hinter den Horizont, damit es richtig dunkel wird. Der Nordhimmel bliebt daher bläulich, ein Hauch der weißen Nächte auf der Nordhalbkugel im Juni. Am Ende des Monats gibt es nur noch zwei Stunden komplette Dunkelheit. Trotzdem kann man noch Sterne am Himmel mit bloßem Auge oder mit dem Fernglas entdecken.

Welche Planeten sind zu sehen?

Der hellste Planet ist im Mai die Venus. Sie leuchtet am Morgenhimmel am östlichen Horizont. Nach der Venus am hellsten leuchtet, etwas höherstehend, Jupiter. Auch der Mars wird in der morgendlichen Planetenkette jetzt heller. In der Nacht vom 29. zum 30. Mai passiert er etwa ein halbes Grad unterhalb den Jupiter. Saturn leuchtet ähnlich hell wie Mars, geht aber morgens früher auf. Die Planeten Uranus und Neptun sind im Prinzip nicht zu sehen.

Das Highlight gibt es am Montag, 16. Mai. Dann ist Vollmond, der gegen 4.28 Uhr allmählich im Schatten der Erde verschwindet. Man erblickt also eine totale Mondfinsternis. Da die Sonne schon eine knappe Stunde später aufgeht, kann man das Schauspiel nur für eine kurze Zeit über dem südwestlichen Horizont verfolgen.

Was es in der ersten Nachthälfte zu sehen gibt

Sobald es abends dunkel wird, sieht man das Sternbild Jungfrau am südlichen Horizont mit dem hellsten Stern namens Spica. Weiter oben am Himmel geht Arktur auf, um sich das Sternbild des Rinderhirten gruppiert. Südwestlich leuchtet Regulus im Löwen. Die drei Sterne Spica, Arktur und Regulus bilden zusammen das sogenannte Frühlingsdreieck.

Besonders lichtarm – Sternenpark Westhavelland

Je weiter weg von Siedlungen und künstlichem Licht, desto besser kann man den Sternenhimmel betrachten. Der frei zugängliche Sternenpark Westhavelland hat auf seiner Seite besondere Tipps für Sternengucker und Beobachtungsplätze ausgewiesen, die teils mit dem Auto, teils auch mit dem Zug erreichbar sind. Außerdem wirbt der Sternenpark mit Veranstaltungen, etwa mit einer Mondscheinpaddeltour jeweils am 13. und am 14. Mai.