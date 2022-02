Am 28. Februar 2017 ermordete Jan G. zwei Polizisten in Oegeln bei Beeskow. Angesichts der getöteten Polizisten in Rheinland-Pfalz am 31. Januar fühlen sich viele Polizeibeamte an den Verlust ihrer Kollegen von vor fünf Jahren erinnert. Am 4. Februar wird die Polizei Brandenburg an der anberaumten Schweigeminute um 10 Uhr teilnehmen. (Archivbild) © Foto: Patrick Pleul/dpa