Eine Probe für die Demokratie? Die Protestierenden gegen die Corona-Maßnahmen sind Thema in dieser Doppelfolge vom MOZ-Podcast „Dit is Brandenburg“. Zu Gast sind unter anderem Sebastian Walter, Fraktionsvorsitzender der Linken im Landtag von Brandenburg, sowie Wissenschaftlerin Susann Worschech von der Viadrina in Frankfurt (Oder). © Foto: MMH