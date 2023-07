Die Brandenburgerinnen und Brandenburger legen im bundesweiten Vergleich die längsten Strecken zur Arbeit zurück. 25 Kilometer und mehr – das ist die Strecke, die viele Beschäftigte täglich zur Arbeit zurücklegen. Es ist daher an der Zeit, diejenigen, die täglich mobil sind, zu fragen, was sie erleben und wünschen: Sie. Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie unterwegs sind, ob Sie mit Ihrer Mobilität zufrieden sind und wie Sie sich Ihre Mobilität in Zukunft wünschen.

Zu diesem Zweck starten die Redaktionen der Märkischen Oderzeitung, der Lausitzer Rundschau und der Südwest-Presse gemeinsam den Mobilitätskompass – in Kooperation mit der Agentur „Die Mehrwertmacher“ und unter wissenschaftlicher Begleitung der Evangelischen Hochschule Dresden.

Online-Fragebogen umfasst drei Schwerpunkte

Seit dem Start der Umfrage am 2. Juni 2023 haben sich bereits 7789 Brandenburgerinnen und Brandenburger beteiligt. Der Online-Fragebogen umfasst drei Schwerpunkte: alltägliche Wege und die aktuelle Nutzung von Verkehrsmitteln, Einstellungen und Bewertungen zum Mobilitätsangebot vor Ort sowie persönliche Erfahrungen und Wünsche im Zusammenhang mit Mobilität.

Nehmen Sie sich deshalb einige Minuten Zeit, um den Online-Fragebogen auszufüllen. Die Befragung ist anonym, Antworten können nicht mit einzelnen Personen in Verbindung gebracht werden. Am Ende des Fragebogens haben Sie Gelegenheit, eigene Gedanken zu ergänzen und als Dankeschön an einer Verlosung teilzunehmen.