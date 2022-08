Zahlreiche Pizzakartons sind in einem Stahlgestänge für einen Mülleimer in einer Parkanlage gestapelt und liegen teilweise auf dem Rasen. In städtischen Parks und Grünanlagen stapelt sich der Müll von To-go-Verpackungen. Die Umwelthilfe will dagegen vorgehen. © Foto: Matthias Balk/dpa