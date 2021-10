...

Lange Warteschlangen an den Eincheck-Schaltern sowie an den Sicherheitskontrollen des Airports – der Start in die Herbstferien glich für viele Fluggäste des BER am vergangenen Wochenende einem Albtraum. Nicht wenige Passagiere verpassten sogar ihre Flieger in den ersehnten Urlaub.