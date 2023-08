Auf der Autobahn im Stau stecken, unerwartet vom Ausfall des Regionalzugs oder der S-Bahn getroffen werden oder plötzlich auftauchende Baustellen vor der eigenen Haustür vorfinden – zu verhindern, ist das manchmal nicht. Zumindest die Hintergründe können wir Ihnen allerdings erläutern und mit klarem und kritischem Blick die Entwicklung im Auge behalten.

Wissen, was in Brandenburg los ist und wo es lang geht – kein Problem mit dem neuen Newsletter von MOZ.de „Unterwegs in Brandenburg“. Alle sieben Tage – immer donnerstags – stellen wir Ihnen die wichtigsten und interessantesten Artikel zum Thema Mobilität in Brandenburg vor.

Was bewegt die Brandenburger und Brandenburgerinnen?

Dabei weisen wir Sie nicht nur auf anstehende Bauarbeiten bei der Deutschen Bahn oder die nächste Straßen-Baustelle hin. Viel mehr recherchieren und berichten die Redakteure und Redakteurinnen von MOZ.de über die Probleme und Sorgen, die die Brandenburger und Brandenburgerinnen im täglichen Verkehrschaos auf der Straße und der Schiene umtreiben.