Die zweite Stufe des Notfallplans Gas ist erreicht. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bezeichnete bei einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag Russlands Drosselung seiner Gaslieferung als ökonomischen Angriff. „Die Lage ist ernst.“

Das Energieversorgungsunternehmen Leag aus Cottbus hat nun angekündigt, die Kraftwerksblöcke E und F vorzubereiten. So wolle das Unternehmen „einen Beitrag zur Versorgungssicherheit mit Strom und zur Reduzierung des Gasverbrauchs in Deutschland leisten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Jedoch müsse die Bundesregierung die beiden Kraftwerksblöcke für die Dauer ihres geplanten Einsatzes von den Auflagen des Bundesimmissionsschutzgesetz zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten befreien.

Dafür seien Ergänzungen im Entwurf des Ersatzkraftwerkbereitstellungsgesetzes erforderlich. Dies betreffe sowohl die seit dem Jahr 2021 verschärften Immissionsschutzauflagen für Braunkohlekraftwerke als auch die Feststellung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit der die Kraftwerke versorgenden Tagebaue.

Reserve-Blöcke müssen nachgerüstet werden

Das hat laut Leag-Sprecherin Kathi Gerstner folgenden Grund: „Derzeit befinden sich die beiden Blöcke in einer vierjährigen Sicherheitsbereitschaft. Ihr Einsatz sei nur in Notfallsituationen in einem begrenzten Zeitraum für wenige Stunden und zur Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Elektrizität vorgesehen.“ Die befristete Versorgungsreserve Braunkohle sieht aktuell einen Einsatzzeitraum vom 1. Oktober 2022 bis maximal zum 31. März 2024 vor. Dafür stelle die Leag derzeit notwendige Instandhaltungsarbeiten und zusätzliches Kraftwerkspersonal ein.

Die Anforderungen, die an die seit drei beziehungsweise fast vier Jahren stillstehenden Blöcke für eine Rückkehr in den Markt gestellt werden, gingen jedoch weit über das in der Sicherheitsbereitschaft Verlangte hinaus. Für die neuen Anforderungen müsste technisch nachgerüstet werden. Das wäre jedoch in der noch zur Verfügung stehenden Zeit bis zu einem möglichen Dauerbetrieb nicht umsetzbar. Daher solle die im vergangenen Mai neu geschaffene Möglichkeit einer bundesrechtlichen Abweichungsregelung auf der Grundlage des Energiesicherungsgesetzes genutzt werden.

Brennstoffversorgung der Kraftwerke muss gesichert sein

Zudem sei wichtig, die Brennstoffversorgung der Kraftwerke als Grundvoraussetzung für die Stromproduktion sicherzustellen. Dafür sei die bundesgesetzliche Feststellung der energiepolitisch- und energiewirtschaftlichen Notwendigkeit der die Kraftwerke versorgenden Tagebaue erforderlich. Dies könne analog der für Öl- und Steinkohlereservekraftwerke bereits vorgesehenen Brennstoffbevorratung erfolgen.