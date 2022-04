Das Gelände der PCK-Raffinerie GmbH (Luftaufnahme mit einer Drohne). In der Erdölraffinerie PCK in Schwedt kommt Rohöl aus Russland über die Pipeline „Freundschaft“ an. Der russische Energiekonzern Rosneft hatte im vergangenen Jahr einen Großteil der Erdölraffinerie PCK in Schwedt übernommen. © Foto: Patrick Pleul/dpa