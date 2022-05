Der Wirtschaftsausschuss des Brandenburger Landtags berät in einer Mammutsitzung am Mittwoch (10.00 Uhr) unter anderem über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Unternehmen im Land. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) will über Maßnahmen des Bundes und des Landes zur Abfederung der Folgen des Krieges für die brandenburgischen Unternehmen sprechen.