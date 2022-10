In Polen ist ein Leck an der Pipeline „Druschba“ entdeckt worden, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt. Automatische Überwachungssysteme hatten das Leck entdeckt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwochmorgen mit. Über die Pipeline wird die Raffinerie PCK in Schwedt versorgt. Nach Informationen von moz.de wird nicht davon ausgegangen, dass es sich um einen Anschlag handeln könnte. Angeblich soll ein Leck in der Leitung aufgetreten sein, das reparierbar scheint. Die exakte Ursache werde untersucht und die Pipeline repariert, teilte der polnische Betreiber Pern mit. Polnische Raffinerien würden weiter Öl erhalten, auch mit den deutschen Kunden sei man in Kontakt.

Nur ein Strang der Ölpipeline betroffen

Auch die Raffinerie PCK in Schwedt produziert weiter, wie das Unternehmen mitteilte. Von dem Leck ist nur ein Strang der Druschba-Pipeline betroffen, nach polnischen Medienangaben ist es die dickere Leitung. Die Pipeline besteht aus zwei parallel verlaufenden Rohrleitungen, die unterschiedliche Durchmesser haben. Über den zweiten Strang bezieht die Raffinerie weiter Öl. „Aktuell findet die Rohöllieferung mit reduzierter Kapazität statt“, erklärte das PCK in einer Mitteilung. Die Dauer der Einschränkung sei derzeit noch unklar, sodass eine Anpassung der Rohölverarbeitung geprüft werde. Man habe auch Reserven angelegt. Die Raffinerie verfügt außerdem über eine alternative Ölversorgung per Pipeline vom Hafen in Rostock, die seit Miete des Jahres verstärkt genutzt wird.

Brandenburgs Wirtschaftsminister hofft auf schnelle Reparatur

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach geht davon aus, dass die Chancen auf eine schnelle Reparatur gut stehen. Es habe weder eine Explosion noch ein Feuer gegeben. Er rechnet damit, dass der Schacen im besten Fall in zwei bis drei Tage, im schlechtesten in bis zu zehn Tagen behoben sein könnte. „Der Druckabfall beeinträchtigt die Produktion in Leuna und Schwedt, aber es gibt keine Probleme bei der Auslieferung von Produkten“, sagte Steinbach. Er stehe im engen Kontakt zu Treuhänder und Geschäftsleitung des PCK sowie zum Bundeswirtschaftsministerium.

Es gebe keine Hinweise auf Sabotage, berichtete auch der polnische Sender Radio FM mit Verweis auf Feuerwehrleute und Regierungskreise. Die Versorgung der Region mit Treibstoff und Wärme ist laut PCK-Mitteilung aktuell nicht gefährdet.

Feuerwehrleute suchen in einem Maisfeld

Nach Berichten polnischer Medien ist bei der Havarie dem Druschba-Strang mit 80 cm Durchmesser Rohöl ausgetreten. „Die Pumpen wurden sofort abgeschaltet. Der andere Strang der Ölpipeline ist unverändert in Betrieb", heißt es in dem Statement des Betreibers. Dies gelte auch für das restliche Netzwerk.

Rohöl ist großflächig ausgelaufen

Feuerwehren und weitere Kräfte sind nach Angaben polnischer Medien im Einsatz, um das ausgelaufene Öl abzupumpen. Es soll auf einer Fläche von ca. 1000 Quadratmetern ausgetreten sein. Nach Angaben von Einsatzkräften wird nach einem Leck in einem Maisfeld gesucht, berichtet polsat.news.

Eine Sprecherin der örtlichen Berufsfeuerwehr sagte der Nachrichtenagentur PAP, das Leck befinde sich in dem Dorf Lania, rund 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock.

Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsminsiteriums trotz der Beschädigung der Ölpipeline Druschba gewährleistet. Die Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt erhielten weiter Rohöl über die Leitung, teilte eine Sprecherin mit. „Sowohl in der PCK Schwedt wie auch in der Raffinerie Leuna wurden in den vergangenen Wochen bewusst vorsorglich die eigenen Ölvorräte vor Ort erhöht.“

Die Pipeline „Druschba“ (Freundschaft) zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Sie versorgt auch die PCK-Raffinerie Schwedt

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.