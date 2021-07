Die Maske als Schutzmittel gegen das Coronavirus sollte auf absehbare Zeit in Bussen und Bahnen erhalten bleiben. Es sei eine gutes und einfaches Mittel um das Vertrauen der Fahrgäste in die Sicherheit des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) zu stärken, erklärte am Dienstag Birgit Münster-Rendel, ...