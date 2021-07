„Frauen und Männer nutzen erwiesenermaßen in unterschiedlicher Häufigkeit die verschiedenen Fortbewegungsmittel.“ Das schreiben die Landtagsabgeordneten Ricarda Budke, Sahra Damus und Clemens Rostock (alle B90/Grüne) in einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung. Entsprechend sei es notwen...