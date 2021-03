Es war der bisher größte Drogenprozess in der Brandenburger Rechtsgeschichte: Nicht nur der nachgewiesene Handel mit fast einer Tonne Marihuana hat einzigartige Dimensionen erreicht. Auch das Aufgebot und der Verhandlungsort waren nicht alltäglich. Fünf Angeklagte und ihre zehn Strafverteidiger erklärten sich im vergangenen Jahr unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen in der Cottbuser Messehalle.

Ende August dann das Urteil des Cottbuser Landgerichts: Die beiden zuletzt in Forst (Spree-Neiße) und Großwoltersdorf (Oberhavel) wohnenden Haupttäter wurden wegen bandenmäßigen Handels mit Rauschgift in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von je neun Jahren verurteilt. Die Brüder (bei Urteilsverkündung 35 und 38 Jahre) kassierten die strengsten Strafen.

Die drei anderen Angeklagten, eine Frau (33) aus Großwoltersdorf sowie zwei Männer (33/28) aus Berlin und Erkner, erhielten Strafen von anderthalb, drei und viereinhalb Jahren.

Die Urteile sind durch den Bundesgerichtshof (BGH) überprüft worden, weil unter anderem die beiden Brüder Revision eingelegt hatten. Jetzt hat der BGH entschieden – und die Rechtsmittel verworfen. Das bestätigt Landgerichtssprecherin Susanne Becker. Die Urteile sind damit rechtskräftig, erklärt der ermittelnde Cottbuser Staatsanwalt Olaf Jurtz auf Nachfrage. Der gefasste Beschluss des BGH sei von der Behörde so erwartet worden.

14 Taten hatte die Staatsanwaltschaft angeklagt – für zehn davon wurden die geständigen Täter schuldig gesprochen. Insgesamt ging es um rund 880 Kilogramm Marihuana, die sie seit Anfang 2018 bis zur ihrer rabiaten Festnahme bezogen haben sollen. Die Festnahme durch ein Spezialeinsatzkommando erfolgte Mitte Juni 2019 nach einer monatelangen Überwachung auf frischer Tat.

Die Drogen wurden entweder in Lastern hinter hunderten Salatherzen aus Spanien versteckt oder in französischen Sportpferde-Transportern über europäische Grenzen geschmuggelt. Ein Umschlagplatz war die Trabrennbahn in Berlin Hoppegarten. Von dort wurde die Ware in einen Wald im Amt Gransee gefahren. Als Versteck haben sie dabei die in Wolfsruh noch vorhandenen Luftwaffen-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg genutzt.