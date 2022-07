Die Anlagen der Erdölraffinerie auf dem Industriegelände der PCK-Raffinerie GmbH am Abend. In der Erdölraffinerie kommt Rohöl aus Russland über die Pipeline „Freundschaft“ an. In wenigen Monaten soll ein Öl-Embargo das verhindern. Wie könnte nicht-russisches Öl nach Schwedt transportiert werden? Ein Verein hat einen Vorschlag. © Foto: Patrick Pleul/dpa