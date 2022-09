Dampf steigt aus dem Kühlturm in der Raffinerie des PCK in Schwedt. Das russische Mineralölunternehmen hält 54 Prozent Anteile an der Raffinerie – diese sollen nun in Treuhandverwaltung des Bundes fallen. Das PCK rechnet mit Auswirkung auf Öl-Lieferungen aus Russland. © Foto: Oliver Voigt