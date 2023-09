In der Diskussion um die Eigentumsfrage der PCK Raffinerie in Schwedt ist ein neuer Name aufgetaucht: Unimot. Für Branchenkenner ist Unimot SA kein Unbekannter. Für die PCK dürfte dieser Partner ebenfalls vertraut sein, denn Unimot kauft unter anderem Diesel in Schwedt ein. Trotzdem ist die Nachr...