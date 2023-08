In Berlin Gesundbrunnen hat es einen Einbruch gegeben. Betroffen ist eine Filiale der Postbank in der Badstraße, in der Nähe des Gesundbrunnen-Centers. Festgestellt ist der Einbruch, so die bisherigen Erkenntnisse, am Sonntagnachmittag, dem 6. August.

Ermittler des Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Kriminaltechniker untersuchen den Tatort nun nach Hinweisen.

Polizei ermittelt zum Postbank-Einbruch

Ein Sprecher des Lagenzentrums der Berliner Polizei bestätigte der MOZ auf Nachfrage, dass es einen Einbruch gegeben hat und der Tatort nun untersucht werde. Weitere Details waren am Abend aufgrund der laufenden Ermittlungen noch nicht bekannt.

Kriminaltechniker und Fotografen der Polizei untersuchen den Tatort in der Badstraße.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Ob die Täter bei ihrem Einbruch in die Bank auch etwas erbeuten konnten, ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Wie es den Tätern gelang, sich Zutritt zur Bank zu verschaffen, ist ebenfalls noch unklar.