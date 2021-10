Der Angeklagte Josef S. kommt mit seinem Rechtsanwalt Stefan Waterkamp in die zum Gerichtssaal umfunktionierte Sporthalle in Brandenburg an der Havel. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin wirft dem ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen vor. © Foto: Tobias Schwarz/AFP