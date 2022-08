Das Versuchsfeld während der Aktionstage des „Reallabors Radbahn“ vom 24. bis 28. August soll zeigen, was alles unter der Hochbahntrasse in Berlin möglich ist. Im Sommer 2023 wird dann unter dem Viadukt auf der Skalitzer Straße in Kreuzberg zwischen Oranien- und Mariennenstraße ein 250 Meter langer Radweg zur Probe eröffnet. © Foto: Maria Neuendorff