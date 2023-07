Fünf Tage vor dem Start der 2. Auflage von „Rave the Planet“ droht der Techno-Parade von Dr. Motte in Berlin (geplanter Start, 8. Juli 2023, 14 Uhr) nun eine kurzfristige Absage. Grund sei der unerwartete Rückzug des Malteser Hilfsdienstes, der ursprünglich mit rund 300 ehrenamtlichen Helfern den Sanitätsdienst der Großveranstaltung übernehmen sollte. „Die Absage kam am 21. Juni für uns völlig überraschend“, erklärt Timm Zeiss, Geschäftsführer von „Rave the Planet.“

Der Malteser Hilfsdienst hatte nach Zeiss Angaben im März dieses Jahres von sich aus angefragt und seine Hilfe angeboten. „Wir hatten schon über Details gesprochen, aber keinen Vertrag geschlossen. Wir sind völlig irritiert, was den konkreten Hintergrund des Rückzuges angeht.“

Aufrufe zum Boykott

Dem Team um Paraden-Veranstalter Dr. Motte liegen nach eigenen Angaben lediglich zwei interne Rundschreiben vor, in denen leitende Führungskräfte verschiedener Sanitätsdienste zum Boykott der Parade aufgerufen hätten. Eine Begründung darin sei gewesen, dass die Verfasser des Schreibens mit anderthalb Millionen Teilnehmern rechneten und die Planungen für das Riesen-Event als kurzfristig ansehen würden.

Bei der ersten Auflage zu „Rave the Planet“ kamen im Sommer 2022 laut Behördenschätzungen rund 200.000 Menschen. Die Technoparade war eine Art Revival der weltbekannten, kurz nach der Wende von DJ Motte gegründete Loveparade. Mit rund 1,5 Millionen Ravern hatte die Berliner Loveparade 1999 alle Besucher-Rekorde gebrochen. 2010 endete das Techno-Spektakel in Duisburg allerdings in einer Katastrophe, als bei einer viel zu engen Routenführung eine Massenpanik ausbrach. 21 Menschen kamen ums Leben, rund 650 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Auch um die Berliner Route gab es im Vorfeld der 2. „Rave the Planet“-Parade Sicherheitsbedenken. War der Zug mit Musikwagen noch im vergangenen Jahren am Ku’damm gestartet und führte über den Potsdamer Platz zur Siegessäule, soll die Veranstaltung am kommenden Sonnabend nun ausschließlich auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule stattfinden.

Wenn es nicht noch eine Absage gibt. „Wir erwarten einen Bescheid von der Veranstaltungsbehörde, in dem es die Auflage geben könnte, dass wir nun einen eigenen Sanitätsdienst stellen müssen“, erklärt Zeiss. Doch die Veranstalter, eine gemeinnützige GmbH, die sich überwiegend über Spenden und Sponsoren finanziert, könnte die Kosten dafür gar nicht stemmen, schon gar nicht so kurzfristig, hieß es am Montag.

„Von unserer Seite wird es zwar keine Absage geben, doch sollte die Auflage kommen, werden wir den Rechtsweg voll ausschöpfen müssen“, betont Zeiss. Dann wäre der nächste Schritt das Verwaltungsgericht. „Das wollen wir nicht, müssen wir dann aber, alleine schon aus moralische Gründen den Teilnehmern gegenüber.“

Hoher wirtschaftlicher Schaden erwartet

Clubs und Musiker haben laut Veranstalter pro Wagen und Auftritt auf der als politische Demonstration angemeldeten Musikparade jeweils 20.000 bis 30.000 Euro investiert. „Alleine für die Stromversorgung für das Catering ging man mit 35.000 Euro in Vorleistung“, berichtet Zeiss. Den wirtschaftlichen Schaden für die Stadt, in der unter anderem der Tourismus von der Anziehungskraft der Parade profitiere, sehen die „Rave the Planet“-Macher bei einer Absage im Millionenbereich.