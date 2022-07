Die Ferienzeit und das 9-Euro-Ticket haben am Samstag zu teils übervollen Regionalzügen in Berlin und Brandenburg geführt. Via Twitter meldete die Bahn-Tochter DB Regio Berlin-Brandenburg ein außergewöhnlich hohes Fahrgastaufkommen für Züge mehrerer Regional-Express-Linien. Es waren etwa Verbindungen nach Stralsund (RE3) und Rostock (RE5) betroffen, sowie die Verbindung des RE1 nach Berlin . Der Zustieg weiterer Fahrgäste und eine Fahrrad-Mitnahme seien nicht mehr möglich.