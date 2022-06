Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ist in Potsdam ein Jugendlicher in Haft genommen worden. Der beschuldigte Gefährder soll sich sowohl Anleitungen zum Bau von Waffen, Munition und Sprengkörpern verschafft als auch erste Sprengversuche durchgeführt haben. Das teilten die Polizei und der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg am Freitag mit.