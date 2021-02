Auf dem Heiligen See in Potsdam ist ein Mensch ins Eis eingebrochen. Im Bild: Paul Wegner, Rettungstaucher bei der Berufsfeuerwehr Potsdam, ist bei einer Übung ins Eis des Tiefen Sees eingebrochen. Die Berufsfeuerwehr Potsdam hatte am selben Tag das derzeitige winterliche und kalte Wetter genutzt, um unter realen Bedingungen die Rettung von Menschen aus dem Eis sowie das Eistauchen zu üben. Bei dieser Übung im Tiefen See, am Anleger der Schiffbauergasse, waren rund 20 Mitglieder der Berufsfeuerwehr sowie der Wache Babelsberg beteiligt. © Foto: Patrick Pleul/dpa